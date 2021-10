Anniversario del rastrellamento del ghetto di Roma: la visita di Fratelli d’Italia slitta a dopo le elezioni (Di venerdì 15 ottobre 2021) «Il rastrellamento del ghetto di Roma ad opera della furia nazifascista è una profonda ferita per ogni italiano. Un abominio che si è abbattuto sulla Comunità Ebraica più antica d’Europa e che per questo ha toccato le nostre stesse radici. Con il presidente della Comunità Ruth Dureghello, avevamo concordato di partecipare alle commemorazioni e alle deposizione di una corona di fiori con una delegazione di parlamentari per poter esprimere di persona la vicinanza e l’amicizia di Fratelli d’Italia e dei Conservatori europei. Purtroppo, però, ci è stato fatto sapere che all’interno della Comunità non tutti erano d’accordo nel portare questa testimonianza alla vigilia delle elezioni». Lo comunica una nota di Fratelli d’Italia. Il 16 ottobre 1943 il ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 15 ottobre 2021) «Ildeldiad opera della furia nazifascista è una profonda ferita per ogni italiano. Un abominio che si è abbattuto sulla Comunità Ebraica più antica d’Europa e che per questo ha toccato le nostre stesse radici. Con il presidente della Comunità Ruth Dureghello, avevamo concordato di partecipare alle commemorazioni e alle deposizione di una corona di fiori con una delegazione di parlamentari per poter esprimere di persona la vicinanza e l’amicizia die dei Conservatori europei. Purtroppo, però, ci è stato fatto sapere che all’interno della Comunità non tutti erano d’accordo nel portare questa testimonianza alla vigilia delle». Lo comunica una nota di. Il 16 ottobre 1943 il ...

