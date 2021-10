Animal Crossing New Horizons: il prossimo aggiornamento e il DLC sono in arrivo a breve (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nintendo ha annunciato la data d’uscita del prossimo DLC di Animal Crossing: New Horizons e del nuovo aggiornamento gratuito del gioco Nintendo ha fornito dettagli sul nuovo aggiornamento dei contenuti in arrivo su Animal Crossing: New Horizons in arrivo 5 novembre, inoltre, ci sono anche varie novità sull’uscita del prossimo DLC che arriverà nella stessa data. L’aggiornamento 2.0 sarà gratuito per tutti i giocatori e aggiungerà una buona varietà di funzionalità, come il posatoio in cui i giocatori possono invitare gli amici a bere un caffè e ci sarà anche il ritorno di Kapp’n. Quest’ultimo trasporterà i giocatori verso isole ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nintendo ha annunciato la data d’uscita delDLC di: Newe del nuovogratuito del gioco Nintendo ha fornito dettagli sul nuovodei contenuti insu: Newin5 novembre, inoltre, cianche varie novità sull’uscita delDLC che arriverà nella stessa data. L’2.0 sarà gratuito per tutti i giocatori e aggiungerà una buona varietà di funzionalità, come il posatoio in cui i giocatori posinvitare gli amici a bere un caffè e ci sarà anche il ritorno di Kapp’n. Quest’ultimo trasporterà i giocatori verso isole ...

Advertising

NintendoItalia : Crea case vacanze da sogno in Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise! Questo DLC a pagamento per… - itspukapuka : Allora io dico che animal crossing gioco dell’anno già solo per Shino e Niko letteralmente I haven’t stopped thinki… - kanyeovest : La diretta di Animal Crossing mi ha gasata ngl - maytasha07 : RT @tuttoteKit: Animal Crossing New Horizons: il prossimo aggiornamento e il DLC sono in arrivo a breve #AnimalCrossing #Nintendo #Nintendo… - Super_Vitto : Mia mamma mi chiede se prenderò Animal Crossing Happy Home Paradise (ovviamente lo prenderò) solo perché vuole giocarci lei. ?? -