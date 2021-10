Angi alla Terni Digital Week all’insegna della sostenibilità

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Innovazione, eccellenze e valorizzazione del territorio. Questo e molto altro per il nuovo appuntamentodove è intervenuto il Presidente dell’, Gabriele Ferrieri (ForbesU30) nella conferenza di presentazione a Palazzo Spada. Una bellissima sinergia e collaborazione che prosegue con entusiasmo e tanti nuovi progetti tradell’innovazione e del mondo startup. L’– Associazione Nazionale Giovani Innovatori, come punto di riferimento dell’innovazione in Italia, da sempre al fianco al mondo giovani e imprese, recentemente ha portato all’attenzione del governo e delle istituzioni, il suo Manifesto per il territorio al fine di valorizzare le eccellenze ...

Advertising

Angi_tech : ??Bill Gates, nato da William H. Gates Sr e Mary Maxwell, è cresciuto in una famiglia della classe medio-alta insiem… - paoloigna1 : RT @Angi_tech: ??Hai già scoperto tutti i temi della @MakerFaireRome? Dall’#agritech al #foodtech, dal digital #manufacturing alla #robotica… - viciocort : RT @Angi_tech: ??Hai già scoperto tutti i temi della @MakerFaireRome? Dall’#agritech al #foodtech, dal digital #manufacturing alla #robotica… - jacopopaoletti : RT @Angi_tech: ??Hai già scoperto tutti i temi della @MakerFaireRome? Dall’#agritech al #foodtech, dal digital #manufacturing alla #robotica… - androm : RT @Angi_tech: ??Hai già scoperto tutti i temi della @MakerFaireRome? Dall’#agritech al #foodtech, dal digital #manufacturing alla #robotica… -

Ultime Notizie dalla rete : Angi alla

Today.it

...utilizzava la rete internet per comunicare in meritocompravendita dello stupefacente. Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Daniele...... anche in relazionedigital transformation etransizione ecologica e digitale. A fare il punto l'" Associazione Nazionale Giovani Innovatori che, come punto di riferimento dell'...Turisti e frequentatori attirati non solo dalla cucina ma dalle tante iniziative collaterali In totale circa 50mila persone ...Bilancio positivo per la sagra secondo la cooperativa ’Work & Service’, grazie all’intrattenimento e alla ristorazione in più luoghi ...