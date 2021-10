Ambra Angiolini si commuove in radio dopo il Tapiro: "Grazie per il vostro muro d'amore folle” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ambra Angiolini, durante la sua trasmissione a radio Capital, si è commossa in diretta ringraziando tutti quelli che le sono stati solidali dopo la consegna ingiustificata del Tapiro. Ambra Angiolini si è commossa durante la diretta in radio ricordando la solidarietà ricevuta da fan e colleghi dopo la consegna del Tapiro d'Oro: Striscia la Notizia le ha consegnato 'il trofeo' il giorno in cui è stata resa pubblica la fine della sua relazione con Massimiliano Allegri. Mercoledì il settimanale Chi ha pubblicato in anteprima la notizia della fine della relazione Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, il giornale diretto da Alfonso Signorini ha scritto: "Stando alle nostre fonti ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 15 ottobre 2021), durante la sua trasmissione aCapital, si è commossa in diretta ringraziando tutti quelli che le sono stati solidalila consegna ingiustificata delsi è commossa durante la diretta inricordando la solidarietà ricevuta da fan e colleghila consegna deld'Oro: Striscia la Notizia le ha consegnato 'il trofeo' il giorno in cui è stata resa pubblica la fine della sua relazione con Massimiliano Allegri. Mercoledì il settimanale Chi ha pubblicato in anteprima la notizia della fine della relazionee Massimiliano Allegri, il giornale diretto da Alfonso Signorini ha scritto: "Stando alle nostre fonti ...

