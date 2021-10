Ambra Angiolini e il dopo Allegri: “E’ il giorno zero” (Di venerdì 15 ottobre 2021) "Esiste per tutti il giorno zero, è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte. Ci si allontana dalle persone che diventano ricordi, da quelle che non restano, da quelle che in fondo non ci sono mai state. Si chiama giorno zero perché quello che segue lo zero è sempre un inizio e negli inizi non si conosce la sconfitta". Così Ambra a Radio Capital dice la sua sulla rottura con l'allenatore della Juventus.I pettegolezzi sulla fine della storia d'amore tra Ambra e Allegri vanno avanti da tempo. Solo mercoledì scorso però la coppia ha confermato la rottura definitiva dopo quattro anni insieme. A mettere il dito nella piaga è stata Striscia la notizia che lo stesso mercoledì scorso ha consegnato all'attrice un Tapiro ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 15 ottobre 2021) "Esiste per tutti il, è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte. Ci si allontana dalle persone che diventano ricordi, da quelle che non restano, da quelle che in fondo non ci sono mai state. Si chiamaperché quello che segue loè sempre un inizio e negli inizi non si conosce la sconfitta". Cosìa Radio Capital dice la sua sulla rottura con l'allenatore della Juventus.I pettegolezzi sulla fine della storia d'amore travanno avanti da tempo. Solo mercoledì scorso però la coppia ha confermato la rottura definitivaquattro anni insieme. A mettere il dito nella piaga è stata Striscia la notizia che lo stesso mercoledì scorso ha consegnato all'attrice un Tapiro ...

