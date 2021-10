Amadeus | proposta indecente per un’influencer | la svolta è vicina!

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Amadeus proposta

Gossip e TV

Già nell'edizione 2020, la prima guidata da, si era parlato di un coinvolgimento dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ma l'idea non si è più concretizzata. Il 2022 sarà l'anno giusto per ......ultime settimane si èanche Milly Carlucci . Visto, però, il successo ottenuto con vari programmi musicali, da Capodanno al Festival di Sanremo , molti utenti social hanno indicato. ...Secondo indiscrezioni Giulia De Lellis sarebbe stata scelta da Amadeus come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2022.Amadeus sta selezionando le canzoni ed il cast del prossimo Festival di Sanremo: secondo le indiscrezioni, Giulia De Lellis avrà un ruolo.