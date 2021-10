Alto Adige, esplosione in un hotel: 9 feriti (Di venerdì 15 ottobre 2021) Un incendio divampato in un hotel a 5 stelle ad Avelengo, l’hotel Mirabell, in Alto Adige, ha provocato nove feriti, di cui uno in gravi condizioni. Il custode dell’albergo, un ucraino di 49 anni, ha riportato ustioni su tutto il corpo ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Bolzano per poi essere trasferito al reparto grandi ustioni di Padova. Secondo quanto riportato dall’Ansa, l’incendio darebbe divampato a seguito di un’esplosione. L’incidente sarebbe avvenuto mentre il custode stava ricaricando una stufa a bioetanolo in una suite all’ultimo piano dell’albergo. In pochi secondi le fiamme hanno avvolto la stanza. Gli altri feriti non hanno riportato gravi ferite, sono stati trasportati in ospedale con sintomi di intossicazione da fumo. Il rogo è stato ... Leggi su italiasera (Di venerdì 15 ottobre 2021) Un incendio divampato in una 5 stelle ad Avelengo, l’Mirabell, in, ha provocato nove, di cui uno in gravi condizioni. Il custode dell’albergo, un ucraino di 49 anni, ha riportato ustioni su tutto il corpo ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Bolzano per poi essere trasferito al reparto grandi ustioni di Padova. Secondo quanto riportato dall’Ansa, l’incendio darebbe divampato a seguito di un’. L’incidente sarebbe avvenuto mentre il custode stava ricaricando una stufa a bioetanolo in una suite all’ultimo piano dell’albergo. In pochi secondi le fiamme hanno avvolto la stanza. Gli altrinon hanno riportato gravi ferite, sono stati trasportati in ospedale con sintomi di intossicazione da fumo. Il rogo è stato ...

