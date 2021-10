Allerta e disagi per le proteste. Il Viminale: attenti alle infiltrazioni (Di venerdì 15 ottobre 2021) Non sono state segnalate particolari criticità all'ingresso dei posti di lavoro. Molto contenute anche le ripercussioni sulla mobilità. Sono stati oltre 860 mila i Green pass scaricati nelle ultime 24 ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Non sono state segnalate particolari criticità all'ingresso dei posti di lavoro. Molto contenute anche le ripercussioni sulla mobilità. Sono stati oltre 860 mila i Green pass scaricati nelle ultime 24 ...

Advertising

Tg3web : Da oggi l'obbligo del green pass per tutti i lavoratori, sia pubblici che privati. Limitati per ora i disagi ma da… - RenatoTojol : RT @Tg3web: Da oggi l'obbligo del green pass per tutti i lavoratori, sia pubblici che privati. Limitati per ora i disagi ma da nord a sud,… - paolo_r_2012 : RT @Tg3web: Da oggi l'obbligo del green pass per tutti i lavoratori, sia pubblici che privati. Limitati per ora i disagi ma da nord a sud,… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Da oggi l'obbligo del green pass per tutti i lavoratori, sia pubblici che privati. Limitati per ora i disagi ma da nord a sud,… - MarinoBruschini : RT @Tg3web: Da oggi l'obbligo del green pass per tutti i lavoratori, sia pubblici che privati. Limitati per ora i disagi ma da nord a sud,… -