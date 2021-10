Alle 19 in tutto il mondo si farà la "wave of light", un'onda di luce, accendendo una candela (Di venerdì 15 ottobre 2021) «Crescerai in un altro modo nell’amore che avrò sempre per te. Crescerai altrove nei mormorii del mondo, nel Mediterraneo, nell’orto di Sasha, nel volo di un uccello con l’alba e col tramonto, in una ragazza che incontrerò per caso, nel fogliame di un albero, nella preghiera di una donna, nelle lacrime di un uomo, nella luce di un uomo”, scrive Valerie Perrin nell’indimenticabile libro Cambiare l’acqua ai fiori. La perdita di un figlio è un trauma che non passa mai. Anche a distanza di dieci o vent’anni, le mamme e i padri mancati non riescono mai a dimenticare quella promessa di famiglia finita ancora prima di venire al mondo o subito dopo la nascita. La morte di un figlio nei primi giorni di vita è un lutto che resta dentro, come una cicatrice. Ma purtroppo è uno dei fatti della vita e colpisce, in silenzio, moltissime ... Leggi su iodonna (Di venerdì 15 ottobre 2021) «Crescerai in un altro modo nell’amore che avrò sempre per te. Crescerai altrove nei mormorii del, nel Mediterraneo, nell’orto di Sasha, nel volo di un uccello con l’alba e col tramonto, in una ragazza che incontrerò per caso, nel fogliame di un albero, nella preghiera di una donna, nelle lacrime di un uomo, nelladi un uomo”, scrive Valerie Perrin nell’indimenticabile libro Cambiare l’acqua ai fiori. La perdita di un figlio è un trauma che non passa mai. Anche a distanza di dieci o vent’anni, le mamme e i padri mancati non riescono mai a dimenticare quella promessa di famiglia finita ancora prima di venire alo subito dopo la nascita. La morte di un figlio nei primi giorni di vita è un lutto che resta dentro, come una cicatrice. Ma purtroppo è uno dei fatti della vita e colpisce, in silenzio, moltissime ...

