Allarme Confcommercio | PIL e consumi rallentano

(Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – PIL ein rallentamento. Questo l’lanciatonel suo report di ottobre sulla congiuntura economica. “Dopo le profonde oscillazioni al rialzo osservate in primavera e in estate – scrive -, la ripresa italiana si avvia a una fase di normalizzazione, anche se sono prevedibili ulteriori rimbalzi statistici per la fine dell’anno in corso. Nel mese di settembre il recupero deisi è concentrato principalmente sui servizi, mentre per i beni, conseguenza anche di una situazione complicata nel comparto auto, la domanda ha mostrato segnali di decelerazione. L’ICC indica, nel confronto annuo, una variazione dello 0,8%, il dato più basso da marzo, confermando qualche difficoltà da parte delle famiglie nel restituire pieno smalto al profilo della spesa”. “La minore tonicità dei ...

Advertising

Nazione_Pistoia : L’allarme di Confcommercio 'Tari, Imu e suolo pubblico: aiutare le imprese' L’associazione teme 'una valanga' sull… - ItaliaInforma2 : Allarme Confcommercio: 'Prezzi in aumento di oltre il 3% entro fine anno'. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme Confcommercio

ilmessaggero.it

PIL e consumi in rallentamento. Questo l'lanciatonel suo report di ottobre sulla congiuntura economica. "Dopo le profonde oscillazioni al rialzo osservate in primaver a e in estate - scrive - , la ripresa italiana si ...E i dati che girano in queste ore in Campania creano, ma credo che la questione dei costi ... presidente diNapoli - che ha consentito al commercio in città di rinascere perché i ...(Teleborsa) - PIL e consumi in rallentamento. Questo l'allarme lanciato Confcommercio nel suo report di ottobre sulla congiuntura economica. "Dopo le profonde oscillazioni al rialzo osservate ...Scatta l’obbligo di Green pass per i lavoratori. Il governo non pagherà i test, ma potrebbe tagliarne ancora il prezzo ...