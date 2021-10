All. Di Marzio: "Al Napoli manca il 12° uomo in campo. Roma-Napoli? Dipenderà dalle partite con Juventus e Torino" (Di venerdì 15 ottobre 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Gianni Di Marzio, allenatore. Queste le sue parole: "Il Napoli può lottare fino alla fine, il popolo napoletano prima o poi riuscirà a tornare allo stadio. Questa è una frase fatta ma il pubblico è stato sempre il 12° uomo in campo. Quando ci saranno i 60.000 o i 70.000 i giocatori correranno tanto". "Ospina-Meret e Politano-Lozano? Politano va più a rete ed è messo meglio sulle gambe, se ti punta ti fa male. In porta parteggio sempre per Ospina, Meret dovrebbe giocare con molta continuità per esprimersi al massimo e Ospina ha maggiore esperienza. Meret sarà il futuro portiere del Napoli ma oggi io sono per Ospina". Napoli, Italy : Mario Rui, Alex ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 15 ottobre 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Gianni Di, allenatore. Queste le sue parole: "Ilpuò lottare fino alla fine, il popolo napoletano prima o poi riuscirà a tornare allo stadio. Questa è una frase fatta ma il pubblico è stato sempre il 12°in. Quando ci saranno i 60.000 o i 70.000 i giocatori correranno tanto". "Ospina-Meret e Politano-Lozano? Politano va più a rete ed è messo meglio sulle gambe, se ti punta ti fa male. In porta parteggio sempre per Ospina, Meret dovrebbe giocare con molta continuità per esprimersi al massimo e Ospina ha maggiore esperienza. Meret sarà il futuro portiere delma oggi io sono per Ospina"., Italy : Mario Rui, Alex ...

