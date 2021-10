Alitalia addio | ecco Ita Airways | livrea azzurra | aerei e voli

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Nuovo brand e nuovi colori per Ita, la compagnia aerea ‘’ che prende il posto della vecchia. L’annuncio è arrivato in occasione del battesimo in streaming dell’aviolinea, decollata oggi con il primo volo operato da un Airbus A320 targato Az 1637, è partito oggi da Milano Linate alle ore 6:20 e atterrato all’aeroporto di Bari alle ore 7:45. Alla guida il Comandante Fabrizio Campolucci. La scelta del nuovo brand Ita, spiega la compagnia, nasce dall’ascolto delle persone e del loro livello di gradimento, perseguendo uno dei pilastri fondamentali del piano industriale, la “centralità cliente”. Il marchio e la visual identity, firmati Landor&fitch, inaugurano così un nuovo corso con una firma storica per l’aviazione civile, Walter Landor, che disegnò negli anni ’60 il marchio della compagnia di bandiera, a ...

Nuovo brand e nuovi colori per Ita, la compagnia aerea che prende il posto della vecchia Alitalia. L'annuncio è arrivato in occasione del battesimo in streami ...
Nuovo brand e nuovi colori per Ita, la compagnia aerea 'azzurra' che prende il posto della vecchia Alitalia. L'annuncio è arrivato in occasione del battesimo in streaming dell'aviolinea, decollata ogg ...