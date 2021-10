Alberto Genovese, per l’imprenditore si fanno ancora più pesanti le accuse (Di venerdì 15 ottobre 2021) : oltre alle violenze anche la cessione di stupefacenti e violazioni fiscali Si aggrava la posizione di Alberto Genovese. l’imprenditore è da poco meno di un anno in stato di arresto per le accuse di violenze sessuali messe in atto nelle sue abitazioni nel corso di feste a base di alcol e droga. A queste accuse si aggiunge l’accusa di cessione di stupefacenti. Anche la fidanzata di Genovese, Sarah Borruso, è accusata di aver partecipato almeno a due ipotesi di violenza, una riguarda lo stupro di una modella di 23 anni a Ibiza. La seconda, invece, fa riferimento a ciò che è accaduto a Milano, quando una ragazza, riuscendo a fuggire, allertò le forze dell’ordine, dando avvio all’inchiesta. Leggi anche: CASO ZILIANI, SPUNTA LA PISTA SATANICA: SEGNI DI RITUALI IN UN CASOLARE Attualmente ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 15 ottobre 2021) : oltre alle violenze anche la cessione di stupefacenti e violazioni fiscali Si aggrava la posizione diè da poco meno di un anno in stato di arresto per ledi violenze sessuali messe in atto nelle sue abitazioni nel corso di feste a base di alcol e droga. A questesi aggiunge l’accusa di cessione di stupefacenti. Anche la fidanzata di, Sarah Borruso, è accusata di aver partecipato almeno a due ipotesi di violenza, una riguarda lo stupro di una modella di 23 anni a Ibiza. La seconda, invece, fa riferimento a ciò che è accaduto a Milano, quando una ragazza, riuscendo a fuggire, allertò le forze dell’ordine, dando avvio all’inchiesta. Leggi anche: CASO ZILIANI, SPUNTA LA PISTA SATANICA: SEGNI DI RITUALI IN UN CASOLARE Attualmente ...

