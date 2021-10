Alba Parietti sorprende tutti (tranne Malgioglio) con la sua imitazione di Ornella Vanoni – VIDEO

(Di venerdì 15 ottobre 2021)nella quinta puntata di Tale e quale show Continua l’avventura dinel programma Tale e quale show. La showgirl si sta mettendo molto in gioco con le imitazioni. E durante queste puntate si è cimentata in molti cantanti diversi tra loro. Ha anche vestito i panni di un L'articolo proviene da Novella 2000.

... sarà Anastacia, Federica Nargi, pronta a prendere le sembianze di Heather Parisi, Stefania Orlando, la quale si immergerà nel pop - rock dei Blondie e, che si immedesimerà in Ornella ...Francesco Oppini è nato a Torino il 6 aprile 1982 e ha vissuto sin dai suoi primi anni di vita diviso teatro e varietà televisivi essendo il figlio die del suo ex marito Franco Oppini, famoso attore e cabarettista italiano. Francesco, che ha rivelato di aver sofferto molto da bambino a causa dei pregiudizi dei compagni di classe ...Per la quinta puntata di Tale e quale show Alba Parietti ha dovuto imitare Ornella Vanoni. Ecco il video dell'esibizione.Tale e Quale Show, Cristiano Malgioglio boccia ancora Alba Parietti: "Stonata fino al Bangladesh" Non ha giudicato positivamente neanche stasera, venerdì ...