Al Bano | villa da milionario con ristorante | piscina | laghetto e SPA

Leggi su formatonews

(Di venerdì 15 ottobre 2021) AlCarrisi ha una splendidaa Cellino San Marco: avete mai visto com’è arredata o da cosa è circondata? Al: avete mai visto la sua casa?AlCarrisi è uno dei cantanti più amati e seguiti in Italia. La sua musica e la sua voce hanno fanno innamorare generazioni, e nonostante i suoi 80 anni riesce ancora a stupire il pubblico. Sulla sua vita privata si sa praticamente tutto ma pochi sanno dove abita e come è composta la sua splendida. AlCarrisi, sapete dove vive Oltre ai vari pettegolezzi sulla sua vita sentimentale, che si è divisa per metà con Romina Power e Loredana Lecciso, di recente l’artista ha scatenato polemiche per via di alcune dichiarazioni. Ad esempio durante il periodo del lockdown, ha lamentato il fatto della chiusura ...