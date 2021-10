Aggiornamento gratuito per Animal Crossing: New Horizons (Di venerdì 15 ottobre 2021) Un nuovo Animal Crossing: New Horizons Direct andato in onda quest’oggi ha presentato un’ampia gamma di novità e opzioni che arricchiranno la vita dei giocatori sull’isola. Alcune di queste nuove funzionalità per Animal Crossing: New Horizons per le console della famiglia Nintendo Switch saranno rese disponibili con un Aggiornamento gratuito in arrivo il 5 novembre. Animal Crossing: New Horizons – I contenuti dell’Aggiornamento Le novità disponibili gratuitamente includono personaggi della serie Animal Crossing, come il posato Bartolo, che aprirà una caffetteria al secondo piano del museo e Remo, che trasporterà i giocatori verso altre isole ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 15 ottobre 2021) Un nuovo: NewDirect andato in onda quest’oggi ha presentato un’ampia gamma di novità e opzioni che arricchiranno la vita dei giocatori sull’isola. Alcune di queste nuove funzionalità per: Newper le console della famiglia Nintendo Switch saranno rese disponibili con unin arrivo il 5 novembre.: New– I contenuti dell’Le novità disponibili gratuitamente includono personaggi della serie, come il posato Bartolo, che aprirà una caffetteria al secondo piano del museo e Remo, che trasporterà i giocatori verso altre isole ...

