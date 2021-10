Afghanistan, tre esplosioni alla moschea sciita di Kandahar: almeno 37 vittime e 70 feriti. Talebani: “Attacco kamikaze” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sono almeno 37 le vittime e 70 i feriti delle tre esplosioni provocate da attentatori kamikaze, secondo quanto riportato da fonti talebane, che hanno colpito la moschea sciita Bibi Fatima di Kandahar, in Afghanistan. Un numero che, viste la massiccia presenza di fedeli alla preghiera del venerdì, sembra destinato ad aumentare. L’attentato – che segue a una settimana di distanza quello di Kunduz, nel nord del Paese – non è stato ancora rivendicato, ma anche questo sembra opera del ramo afghano dello Stato Islamico, l’Isis Khorasan. Il gruppo estremista, rivale dei Talebani al potere, considera infatti musulmani sciiti apostati da uccidere. “Siamo rattristati nell’apprendere che è avvenuta un’esplosione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sono37 lee 70 idelle treprovocate da attentatori, secondo quanto riportato da fonti talebane, che hanno colpito laBibi Fatima di, in. Un numero che, viste la massiccia presenza di fedelipreghiera del venerdì, sembra destinato ad aumentare. L’attentato – che segue a una settimana di distanza quello di Kunduz, nel nord del Paese – non è stato ancora rivendicato, ma anche questo sembra opera del ramo afghano dello Stato Islamico, l’Isis Khorasan. Il gruppo estremista, rivale deial potere, considera infatti musulmani sciiti apostati da uccidere. “Siamo rattristati nell’apprendere che è avvenuta un’esplosione ...

