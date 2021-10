Afghanistan | oltre 30 morti nell’esplosione in una moschea durante preghiera del Venerdì

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Salito a 32e 53 feriti il bilancio ancora parziale dell'esplosione avvenuta questa mattina a Kandahar, nel Sud dell'ladelin unafrequentata da sciiti. Secondo alcune fonti l'esplosione sarebbe stata provocata da un attentatore suicida. Militari dell'emirato islamico sarebbero arrivate sul luogo dell'attentato per "definire la natura dell'incidente e portare davanti alla giustizia i responsabili" secondo il portavoce del ministero degli Interni del governo talebano, Qari Saeed Khosti.Expecting IS-K to again claim responsibility for another awful bombing targeting Shias With the first major attack in the north (Kunduz last Friday), and now Kandahar in the south, it would seem IS-K is branching out… previously attacks largely centred ...