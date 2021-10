Afghanistan | Fifa | “Evacuati 100 membri della famiglia calcistica”

(Di venerdì 15 ottobre 2021) “A seguito di complesse trattative“ lafa sapere che “ha evacuato dall’, con il sostegno del Qatar, quasi 100 ‘’, comprese delle giocatrici“. Lo fa sapere l’organo di governo del calcio mondiale che esprime i propri “sinceri ringraziamenti al governo del Qatar per il suo sostegno” e “per aver garantito il passaggio sicuro di queste persone, ritenute a maggior rischio, su un volo charter Qatar Airways da Kabul, in, a Doha, Qatar“. Un coordinamento iniziato ad agosto ma laassicura che “continuerà a lavorare a stretto contatto per l’evacuazione” di altri sportivi “in futuro“. SportFace.

Agenzia ANSA

La nota della Fifa sul caos in Afghanistan: "Evacuati in Qatar 100 membri della famiglia calcistica", fa sapere l'organo internazionale ...