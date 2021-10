Afghanistan: esplosioni in moschea Kandahar, almeno 16 morti (Di venerdì 15 ottobre 2021) almeno 16 persone sono state uccise e 32 ferite per le esplosioni, che sarebbero state tre, che hanno colpito una moschea sciita di Kandahar in Afghanistan durante la preghiera del venerdì. Lo ha reso ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 ottobre 2021)16 persone sono state uccise e 32 ferite per le, che sarebbero state tre, che hanno colpito unasciita diindurante la preghiera del venerdì. Lo ha reso ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Afghanistan: almeno 32 morti e 53 feriti a Kandahar: (ANSA) - KANDAHAR, 15 OTT - Continua a cresce… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Afghanistan: esplosioni in moschea Kandahar, almeno 16 morti: (ANSA) - KANDAHAR, 15 OTT - Almeno 1… - Ticinonline : Tre esplosioni in moschea, un'altra strage di sciiti #esplosione #moschea #kandahar #afghanistan #preghiera… - fisco24_info : Afghanistan, attentato a Kandahar: strage in moschea: Tre esplosioni, almeno 16 morti - Radio1Rai : ??Afghanistan Secondo Al Jazeera i morti nell’#esplosione alla moschea sciita di #Kandahar sarebbero 16, 32 i feriti… -