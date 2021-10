Afghanistan, attentato kamikaze in una moschea: almeno 37 morti (Di venerdì 15 ottobre 2021) E' di almeno 37 morti e più di 70 feriti il bilancio dell'attacco kamikaze nella moschea sciita di Kandahar, nel sud dell'Afghanistan. Lo riferisce un funzionario dell'ospedale. Un testimone oculare ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 15 ottobre 2021) E' di37e più di 70 feriti il bilancio dell'attacconellasciita di Kandahar, nel sud dell'. Lo riferisce un funzionario dell'ospedale. Un testimone oculare ...

