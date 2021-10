Adriana Volpe non perdona il marito, ma con Sonia Bruganelli volta pagina (Di venerdì 15 ottobre 2021) Non ha peli sulla lingua, Adriana Volpe, e seppur con molta calma ha sempre espresso la sua opinione senza mai tirarsi indietro, anche quando il silenzio sarebbe stata la via più semplice. Diversi, così, sono stati gli scontri che ha avuto in passato. E se alcuni è pronta a dimenticarli, altri restano una profonda ferita che, per adesso, continua a far male. Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: ora si volta pagina Lo scontro tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, entrambe opinioniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ha tenuto banco nelle ultime settimane. Voci di attriti si erano diffuse già poco prima dell’inizio del reality, ma è proprio nello show che lo scontro si è ... Leggi su dilei (Di venerdì 15 ottobre 2021) Non ha peli sulla lingua,, e seppur con molta calma ha sempre espresso la sua opinione senza mai tirarsi indietro, anche quando il silenzio sarebbe stata la via più semplice. Diversi, così, sono stati gli scontri che ha avuto in passato. E se alcuni è pronta a dimenticarli, altri restano una profonda ferita che, per adesso, continua a far male.: ora siLo scontro tra, entrambe opinioniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ha tenuto banco nelle ultime settimane. Voci di attriti si erano diffuse già poco prima dell’inizio del reality, ma è proprio nello show che lo scontro si è ...

