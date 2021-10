“Adesso vivo così”. Dodi Battaglia, la scelta dopo la morte della moglie. “L’ho fatto per nostra figlia” (Di venerdì 15 ottobre 2021) È passato poco più di un mese da quando Dodi Battaglia ha dovuto affrontare la sua Battaglia più dura. Un mese e mezzo dalla morte della moglie Paola Toeschi, scomparsa a soli 51 anni, all’inizio di settembre dopo che, nel 2010, le era stato diagnosticato un tumore al cervello. La coppia era convolata a nozze l’anno successivo. Lei, volto noto della pubblicità, aveva parlato dei suoi problemi di salute in un libro, Più forte del male, edito da Piemme. La malattia si era mostrata in maniera subdola. “Una mattina, cominciò a tremarle una gamba in modo inconsulto – raccontava Dodi Battaglia tempo fa – Andò in ospedale, la raggiunsi, ci battezzarono subito col quadro generale, ci dissero: se sopravvive all’intervento, ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 15 ottobre 2021) È passato poco più di un mese da quandoha dovuto affrontare la suapiù dura. Un mese e mezzo dallaPaola Toeschi, scomparsa a soli 51 anni, all’inizio di settembreche, nel 2010, le era stato diagnosticato un tumore al cervello. La coppia era convolata a nozze l’anno successivo. Lei, volto notopubblicità, aveva parlato dei suoi problemi di salute in un libro, Più forte del male, edito da Piemme. La malattia si era mostrata in maniera subdola. “Una mattina, cominciò a tremarle una gamba in modo inconsulto – raccontavatempo fa – Andò in ospedale, la raggiunsi, ci battezzarono subito col quadro generale, ci dissero: se sopravvive all’intervento, ...

Advertising

Fabio95172717 : Vivo con quattro semplici parole. Amare. Essere. Qui. Adesso. (Todd Crawshaw) - mermaidbarbs : è vivo per miracolo adesso mi metto a piangere - YH_Styles165998 : SI È FATTO VIVO, STO BENE ADESSO. - blackmermaidx : Non so perché ma ieri per addormentarmi ho messo 'Cooking with Paris' su Netflix e adesso non vivo più senza Paris Hilton che cucina - irene_rnd : @psychup Super happy di non essere più in quel mondo (anche se dove vivo adesso prenderei una barca di soldi) -

Ultime Notizie dalla rete : Adesso vivo LONIGO - Presentata la Stagione teatrale 2021 - 2022 La nostra parte pensiamo di averla fatta, adesso tocca a voi: leoniceni e leonicene, vicentini e ... non c'è uno schermo che possa sostituire lo spettacolo dal vivo. Tornare dal vivo è restituire il ...

In viaggio sul favoloso treno disegnato da Wes Anderson Adesso ha avuto l'occasione di metterli insieme: carta bianca a disposizione, ha ridisegnato a modo ... Stanno mantenendo vivo qualcosa di molto speciale. Un modo di viaggiare a rischio di estinzione ...

"Quei malori dei miei gatti, così mi sono salvata dai fumi tossici di Vulcano" La Repubblica La nostra parte pensiamo di averla fatta,tocca a voi: leoniceni e leonicene, vicentini e ... non c'è uno schermo che possa sostituire lo spettacolo dal. Tornare dalè restituire il ...ha avuto l'occasione di metterli insieme: carta bianca a disposizione, ha ridisegnato a modo ... Stanno mantenendoqualcosa di molto speciale. Un modo di viaggiare a rischio di estinzione ...