Adele, Easy on me: la nuova canzone sul divorzio dall’ex marito TESTO e TRADUZIONE IN ITALIANO (Di venerdì 15 ottobre 2021) Adele è tornata con una nuova canzone che punta a conquistare le classifiche di tutto il mondo e i cuori infranti dei suoi fan, il titolo è Easy on me: scopriamo il TESTO, la TRADUZIONE e il significato del brano. Leggi anche: Adele, chi è il suo nuovo fidanzato Rich Paul? Età, lavoro, foto, Instagram Adele: la nuova... Leggi su donnapop (Di venerdì 15 ottobre 2021)è tornata con unache punta a conquistare le classifiche di tutto il mondo e i cuori infranti dei suoi fan, il titolo èon me: scopriamo il, lae il significato del brano. Leggi anche:, chi è il suo nuovo fidanzato Rich Paul? Età, lavoro, foto, Instagram: la...

Advertising

nopasanadaaquii : non so quante volte ho già ascoltato “easy on me” perché adele di prima mattina ti carica proprioaaaahahahahahahaha… - _Dreamful : Eccomi al risveglio che faccio il primo ascolto di 'Easy on me' di Adele e 'Niente' di Ultimo - sylviaheat : Pensando intensamente a Jongdae che covera easy on me di Adele - folklorwalls : easy on me stupenda capolavoro testo che mi spezza adele non deludi mai - SPYit_official : È finalmente uscito 'Easy On Me', il nuovo singolo di Adele che è già record di visualizzazioni, vi piace? Ecco cos… -