Adele, dopo 5 anni esce il nuovo singolo in attesa dell'album previsto per il prossimo 19 novembre (Di venerdì 15 ottobre 2021) Oggi esce il nuovo singolo di Adele . L'attesissima nuova canzone della star arriva dopo un lungo periodo di silenzio in cui nella vita della cantante pare sia avvenuta una vera e propria rivoluzione ... Leggi su leggo (Di venerdì 15 ottobre 2021) Oggiildi. L'attesissima nuova canzonea star arrivaun lungo periodo di silenzio in cui nella vitaa cantante pare sia avvenuta una vera e propria rivoluzione ...

Advertising

IlContiAndrea : Dal nulla e dopo 5 anni rispunta quel gran talento di #Stromae con #Sante, “un brindisi a tutte quelle persone che… - xelagrillo : @Alcesti_ @Adele Dopo che me l'hai presentata, mi tocca. Di quale canzone parli? - Clarypeasinapod : @limecade83 mi dispiace ma H non ha messo like al post del suo ragazzo, e due giorni dopo ascolta Adele. Come vedi… - marigliano_more : avvisate gli altri artisti che dopo il ritorno di Adele possono anche chiudere bottega per i prossimi 2 anni #Adele… - ChurningGut : ciao la canzone di Adele non mi piace e ultimo fa tutte le canzoni uguali usando sinonimi di sinonimi, a dopo???? -