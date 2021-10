Addio alla leggenda del mondo Disney: è morta a 111 anni (Di venerdì 15 ottobre 2021) Addio ad una storica leggenda del mondo della Disney: è morta a 111 anni, di seguito vi riportiamo il triste annuncio Una storica leggenda della Disney è morta all’età di 111 anni. L’annuncio di Bob Iger, chairman Disney, in un comunicato: “Il suo lavoro eccezionale e il suo spirito pionieristico saranno per sempre di ispirazione L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 15 ottobre 2021)ad una storicadeldella: èa 111, di seguito vi riportiamo il triste annuncio Una storicadellaall’età di 111. L’annuncio di Bob Iger, chairman, in un comunicato: “Il suo lavoro eccezionale e il suo spirito pionieristico saranno per sempre di ispirazione L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

tg2rai : Ieri sera ultimo volo di #Alitalia, l'addio alla compagnia dopo oltre 70 anni di storia, da oggi al via #ITA. Preoc… - GoalItalia : ?? STORY ?? La promozione con 3 turni d'anticipo e l'addio 5 giorni dopo ???? L'avventura di Deschamps alla guida del… - fattoquotidiano : Congo, addio alla gorilla Ndakasi: divenne famosa per il selfie in cui imitava la posa umana. Il custode: “Morta tr… - SignorinaMente : Il mio ritorno alla vecchia icon e addio vecchio nome, piango tantissimo - amoredidi0 : omg indie è diventato il mio top genere ADDIO UFFICIALMENTE ALLA FASE POP #YASSS -