Addio ad Alitalia | nasce Ita Airways | nuovo logo | aerei azzurri e tricolore sulla coda

(Di venerdì 15 ottobre 2021) “Ita, da oggi il nome dell’azienda è questo. È un nome che guarda avanti, guarda al futuro”. In occasione dell’inizio dell’attività della nuova nuova compagnia aerea, l’amministratore delegato di Ita Fabio Maria Lazzerini ha svelato ilnome dell’azienda. Non soltanto “Ita” e nemmeno “”, nonostante la compagnia abbia acquistato il marchio per 90 milioni, insieme al sito.com. Il nuove nome è Itae ilsito sarà ita-.com. In un primo periodo glisaranno quelli di, ma quando arriveranno i nuovi jet ordinati da Airbus la compagnia cambierà colori. Glisarannoe della vecchiarimarrà solo un richiamo ...

Dalle ceneri dinasce Ita Airways. 'Non è che nasce oggi una compagnia di bandiera italiana ma la compagnia di bandiera' ha detto l'a.d. Fabio Lazzerini durante la conferenza stampa per presentare il decollo ...ROMA, sui tabelloni di Fiumicino compare la scritta Ita VIDEO, il commovente saluto del comandante prima... ECONOMIA Dall'ultimo decollo alla rinascita con ITA: marchio ...L'a.d. Lazzerini: "Nasce la compagnia di bandiera italiana". Il presidente Altavilla: "Non nasce per stare sempre sola" ..."Questo non è un volo come gli altri", dice ai passeggeri il comandante Andrea Gioia prima del decollo. Perché ci sono voli "storici" che segnano un'era. Come ...