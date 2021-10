Ad agosto debito delle amministrazioni pubbliche in crescita (Di venerdì 15 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Alla fine di agosto, secondo i dati della Banca d'Italia, il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 8,5 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 2.734,4 miliardi. L'avanzo di cassa delle amministrazioni pubbliche (10,7 miliardi) è stato più che compensato dall'aumento delle disponibilità liquide del Tesoro (18,9 miliardi, a 139,7) e dall'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione dei tassi di cambio (0,4 miliardi). Il debito e il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche includono anche la quota del prefinanziamento relativa ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Alla fine di, secondo i dati della Banca d'Italia, ilè aumentato di 8,5 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 2.734,4 miliardi. L'avanzo di cassa(10,7 miliardi) è stato più che compensato dall'aumentodisponibilità liquide del Tesoro (18,9 miliardi, a 139,7) e dall'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione dei tassi di cambio (0,4 miliardi). Ile il fabbisognoincludono anche la quota del prefinanziamento relativa ...

