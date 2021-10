Accordo per la coalizione "Semaforo", Germania verso il Governo (Di venerdì 15 ottobre 2021) Più vicina la nascita di un Governo in Germania sostenuto dalla coalizione “Semaforo” - rosso Spd, giallo Fdp, verde Grunen. “Ci siamo accordati su un documento sulla base del quale è possibile costruire un Governo” ha detto il candidato alla cancelleria dell’Spd Olaf Scholz, annunciando l’Accordo tra i partiti per fare un Governo e il passaggio alla fase delle trattative di coalizione con Verdi e Liberali. “Sarà il più grande progetto di modernizzazione industriale che la Germania abbia probabilmente realizzato da oltre 100 anni”. I tre leader in un comunicato congiunto hanno spiegato di essere “convinti di poter concludere un Accordo di coalizione ambizioso e sostenibile”. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 ottobre 2021) Più vicina la nascita di uninsostenuto dalla” - rosso Spd, giallo Fdp, verde Grunen. “Ci siamo accordati su un documento sulla base del quale è possibile costruire un” ha detto il candidato alla cancelleria dell’Spd Olaf Scholz, annunciando l’tra i partiti per fare une il passaggio alla fase delle trattative dicon Verdi e Liberali. “Sarà il più grande progetto di modernizzazione industriale che laabbia probabilmente realizzato da oltre 100 anni”. I tre leader in un comunicato congiunto hanno spiegato di essere “convinti di poter concludere undiambizioso e sostenibile”.

