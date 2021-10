Accademia pronta al debutto con la Fidelis Torretta

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – E’ l’ora dell’esordio in campionato per l’Volley. Domani pomeriggio alla Palestra Rampone di Benevento è in programma infatti l’esordio stagionale delle giallorosse che ospiteranno la(KR) per la prima gara del nuovo campionato. L’torna a respirare l’atmosfera dei campionati nazionali dopo tre anni dall’ultima gara in Serie B2. Un triennio caratterizzato dall’esperienza covid nelle ultime due stagioni, conclusosi da un punto di vista agonistico in maniera brillante con la promozione in B2 nello scorso mese di luglio. La squadra che sarà ai nastri di partenza di questa nuova stagione è, a grandi linee, la stessa dello scorso campionato. Due i principali volti nuovi: Valentina e Lorenza Russo, rispettivamente centrale e schiacciatrice, ...

