“Abbiamo piazzato una molotov” | ennesimo sfondone social della Morani

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Ancona, 15 ott — Agli sfondonisiamo abituati da tempo: se non fosse una deputata pagata con i soldi dei contribuenti, rideremmo di cuore alle sue uscite completamente scollate dalla realtà, alle sue battute grottesche contro tutto ciò che non rappresenta l’élite: ieri, per esempio, l’esponente del Pd ha fatto ridere mezza Facebook per il suo goffo tentativo di strumentalizzare una presunta intimidazione alla Cgil di Jesi. Leggi anche: Il deliriorenziana: «Il tricolore è nato dalla lotta antifascista» Lasi butta sull’aggressione alla Cgil… Dopo l’assalto alla sede romana del sindacato di Landini avvenuto lo scorso sabato, sembrano moltiplicarsi come funghi scritte e piccoli vandalismi ai danni delle sedi Cgil in giro per l’Italia. Come la bottiglia ...