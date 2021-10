A Trieste affollata la manifestazione voluta dai portuali, ma niente blocco delle attività (Di venerdì 15 ottobre 2021) I più agguerriti contestatori del Green pass sostengono di aver paralizzato lo scalo mentre l'Autorità portuale parla solo di qualche rallentamento. Ma il guanto di sfida è lanciato: il bis anche nei ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 15 ottobre 2021) I più agguerriti contestatori del Green pass sostengono di aver paralizzato lo scalo mentre l'Autorità portuale parla solo di qualche rallentamento. Ma il guanto di sfida è lanciato: il bis anche nei ...

Advertising

giuliocuriel : In un'affollata manifestazione @francescorusso dialoga con altri sindaci di CSX sul futuro di #Trieste e ancora una… - mondelli_f : RT @TgrRaiFVG: ??????#Barcolana53, festa del mare ma anche sulle rive di #Trieste e soprattutto sul ciglione carsico, dove come da tradizio… - dani1900o : RT @TgrRaiFVG: #Barcolana53, è qui la festa. In mare (nonostante il vento) ma anche sul ciglione carsico, sopra #Trieste, dove come da trad… - PaolettiLuciana : RT @TgrRaiFVG: ??????#Barcolana53, festa del mare ma anche sulle rive di #Trieste e soprattutto sul ciglione carsico, dove come da tradizio… - VParrillaAixela : RT @TgrRaiFVG: #Barcolana53, è qui la festa. In mare (nonostante il vento) ma anche sul ciglione carsico, sopra #Trieste, dove come da trad… -