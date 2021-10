“A tavola con Maradona” il libro di Mangoni e Nicolaus (Di venerdì 15 ottobre 2021) È in libreria “A tavola con Maradona” – Da Napoli a Buenos Aires, ricette e azioni straordinarie del pibe de oro, il libro scritto da Fabrizio Mangoni e Oscar Nicolaus per la casa editrice “Il leone verde”. Dodici euro il prezzo. Alternando fantasia e realtà, toni leggeri e temi più seri, questo libro vuole essere un omaggio affettuoso al campione argentino: a volte si descrivono i piatti amati da Maradona, altre volte le ricette (opera di famosi chef e pasticcieri) diventano metafore delle azioni più straordinarie del pibe de oro e della sua geniale personalità. Sullo sfondo le due patrie di Diego, Napoli e Buenos Aires, con i loro sapori e le loro specialità gastronomiche; due città magiche, malinconiche e appassionate, come le tante vite di Diego Armando ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 15 ottobre 2021) È in libreria “Acon” – Da Napoli a Buenos Aires, ricette e azioni straordinarie del pibe de oro, ilscritto da Fabrizioe Oscarper la casa editrice “Il leone verde”. Dodici euro il prezzo. Alternando fantasia e realtà, toni leggeri e temi più seri, questovuole essere un omaggio affettuoso al campione argentino: a volte si descrivono i piatti amati da, altre volte le ricette (opera di famosi chef e pasticcieri) diventano metafore delle azioni più straordinarie del pibe de oro e della sua geniale personalità. Sullo sfondo le due patrie di Diego, Napoli e Buenos Aires, con i loro sapori e le loro specialità gastronomiche; due città magiche, malinconiche e appassionate, come le tante vite di Diego Armando ...

