45mila casi in un giorno in Uk. Non c'è solo la variante Delta a incidere sull'aumento dei casi (Di venerdì 15 ottobre 2021) In Gran Bretagna torna l’incubo del Covid. Come riporta la Bbc, i casi di contagi giornalieri tornano a salire e rimangono alti. Dopo essere diminuito alla fine di luglio, il numero medio di contagi al giorno è tornato ad aumentare più volte nel periodo compreso tra agosto e settembre. Ma anche negli ultimi due giorni i numeri sono aumentati. Giovedì 14 ottobre sono stati registrati altri 45.066 casi: il numero più alto dal 20 luglio, quando i nuovi casi positivi sono stati 46.558. Anche i ricoveri in ospedale aumentano: i dati del governo britannico più recenti mostrano 7.024 persone ricoverate nell’ultima settimana, rispetto alle 6.848 della settimana precedente. Secondo gli esperti le cause sono molteplici. variante Delta.La Bbc ha ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 ottobre 2021) In Gran Bretagna torna l’incubo del Covid. Come riporta la Bbc, idi contagi giornalieri tornano a salire e rimangono alti. Dopo essere diminuito alla fine di luglio, il numero medio di contagi alè tornato ad aumentare più volte nel periodo compreso tra agosto e settembre. Ma anche negli ultimi due giorni i numeri sono aumentati. Giovedì 14 ottobre sono stati registrati altri 45.066: il numero più alto dal 20 luglio, quando i nuovipositivi sono stati 46.558. Anche i ricoveri in ospedale aumentano: i dati del governo britannico più recenti mostrano 7.024 persone ricoverate nell’ultima settimana, rispetto alle 6.848 della settimana precedente. Secondo gli esperti le cause sono molteplici..La Bbc ha ...

Advertising

repubblica : Covid, via mascherine e distanziamento: nel Regno Unito 45mila casi in un solo giorno - repubblica : Covid, nel Regno Unito 45mila casi in un solo giorno: ecco i motivi del nuovo aumento [dal nostro corrispondente An… - VinceMaielli : RT @GiovaValentini: Riservato ai No Vax, Free Vax e No Pass: in Gran Bretagna, senza mascherine e isolamento, 45mila casi in un solo giorno - ScicDe : RT @emmevilla: ?????? In Regno Unito 45mila nuovi casi in un giorno. È una notizia, ma è anche il momento buono per misurare l'incredibile pot… - Gianpev1 : RT @emmevilla: ?????? In Regno Unito 45mila nuovi casi in un giorno. È una notizia, ma è anche il momento buono per misurare l'incredibile pot… -