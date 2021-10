15 ottobre 1969, l’America iniziò a protestare contro la Guerra in Vietnam (Di venerdì 15 ottobre 2021) E’ il 1969, precisamente il 15 ottobre, quando l’America iniziò a protestare contro la Guerra del Vietnam. Questa data fu importantissima, segnò la storia mondiale e statunitense, diede inizio a quel movimento pacifista che poi si espanse in gran parte del mondo. Da quel 15 ottobre sono passati 50 anni, ma per quale motivo la popolazione americana decise di dire basta a una Guerra così terribile? La Guerra in Vietnam La Guerra del Vietnam fu una Guerra feroce iniziata nel primo novembre 1955, a causa della costituzione e lo scontro fra il Fronte Nazionale filo-comunista che governava nel Nord del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 15 ottobre 2021) E’ il, precisamente il 15, quandoladel. Questa data fu importantissima, segnò la storia mondiale e statunitense, diede inizio a quel movimento pacifista che poi si espanse in gran parte del mondo. Da quel 15sono passati 50 anni, ma per quale motivo la popolazione americana decise di dire basta a unacosì terribile? LainLadelfu unaferoce iniziata nel primo novembre 1955, a causa della costituzione e lo sfra il Fronte Nazionale filo-comunista che governava nel Nord del ...

