Zuppa di Porro 14 ottobre 2021

(Di giovedì 14 ottobre 2021) 00:00 Assalto sede Cgil, non ci si crede, la Lamorgese dice che non poteva fermare Forza Nuova, sennò ci sarebbero stati più casini e il Parlamento ci crede. Lo stesso che vuole cancellare Forza Nuova come partito. 06:30 Green pass, domani c’è il rischio caos. Ferrara a Draghi: toc toc stai facendo un errore. 11:15 Vi invito a leggere la lettera che ho ricevuto di un familiare di un malato di Alzheimer. 12:35 Natale senza merci in Usa dice Gaggi, e l’Europa pensa a centrale unica acquisti gas. 13:40 Wuhan, il direttore generale dell’Oms adesso dice che non è da scartare l’ipotesi dell’origine del virus in laboratorio. 15:00 Vasco Rossi contro i “fomentatori di odio” Salvini e Meloni. 16:27 I diari di Marcello Dell’Utri nel bel pezzo di Salvatore Merlo oggi sul Foglio. 16:45 Strage in Norvegia, sembra Arrow, ma lì il gun control? 18:03 Salvini incontra Draghi e parla di pacificazione ...