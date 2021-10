Zona bianca, gialla, arancione e rossa: ecco la nuova colorazione delle regioni da lunedì 11 ottobre (Di giovedì 14 ottobre 2021) Italia interamente in Zona bianca già da sabato 9 ottobre. La Sicilia fa il grande salto e con il miglioramento dei dati che riguardano la curva epidemiologica del coronavirus torna in Zona bianca in seguito all’ordinanza del ministro della salute Speranza. Dalla settimana che prende il via lunedì 11 ottobre, dunque, tutto il paese sarà in Zona bianca, quella con minori restrizioni sul fronte della risposta alla pandemia. Per almeno una settimana, dunque, in tutto il paese si potrà circolare all’aperto senza mascherina, anche nell’isola che fin qui era l’unico territorio ancora in Zona gialla. Andiamo a scoprire dunque la colorazione delle regioni da ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 ottobre 2021) Italia interamente ingià da sabato 9. La Sicilia fa il grande salto e con il miglioramento dei dati che riguardano la curva epidemiologica del coronavirus torna inin seguito all’ordinanza del ministro della salute Speranza. Dalla settimana che prende il via11, dunque, tutto il paese sarà in, quella con minori restrizioni sul fronte della risposta alla pandemia. Per almeno una settimana, dunque, in tutto il paese si potrà circolare all’aperto senza mascherina, anche nell’isola che fin qui era l’unico territorio ancora in. Andiamo a scoprire dunque lada ...

Advertising

VittorioSgarbi : Tra poco in diretta a “Zona Bianca” su Rete 4. Seguitemi. @zona_bianca @rete4 @stampasgarbi - Corriere : Tutta Italia in zona bianca. Draghi:«La pandemia è sotto controllo» - Mov5Stelle : La cultura, finalmente, riparte e si lascia alle spalle una delle pagine più buie della sua storia. Da oggi musei,… - randazzo1979 : RT @baffi_francesco: Su Rete Quattro adesso ci sono: Meluzzi, Santanchè, Sansonetti e Minzolini???????????????????????????? La Tv spazzatura! @zona_bian… - steidro : RT @minasettembre: In gita con i miei alunni dopo quasi tre anni. Vorrei farvi partecipare alla loro incontenibile felicità. Tutti quest… -