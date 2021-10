Advertising

danielekeshk : RT @Gazzetta_NBA: Zion, subito guai: perché il suo nuovo infortunio preoccupa New Orleans - Gazzetta_it : RT @Gazzetta_NBA: Zion, subito guai: perché il suo nuovo infortunio preoccupa New Orleans - Gazzetta_NBA : Zion, subito guai: perché il suo nuovo infortunio preoccupa New Orleans -

Ultime Notizie dalla rete : Zion subito

La Gazzetta dello Sport

...l'oradea non raggiunge la finale e il titolo venne vinto invece dagli israeliani dll'Ironi Nes. la formazione biancorossa si èimposta nel campionato nazionale e presto ha cominciato a ...... una ragazza ba ssanese che fortunamente hasolo piccole lesioni fisiche " . E ' questo il ...ancora dall ' Amministrazione Comunale " per invitare tutti i cittadini alla massima collaborae ...Zion Williamson aveva subito un intervento chirurgico in estate (rimasto segreto), che gli avrebbe permesso di essere pronto per l'inizio degli impegni dei New Orleans Pelicans in NBA ...Non arrivano buone notizie per la Fiorentina e in particolare Nikola Milenkovic. Dopo essere andato in tribuna contro il Lussemburgo sabato (sembrava un’esclusione solo precauzionale), il difensore vi ...