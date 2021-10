“You”: rinnovata anche per la quarta stagione, le ultime (Di giovedì 14 ottobre 2021) Intanto venerdì 15 ottobre uscirà il terzo capitolo “You” serie Netflix, tratta dai libri di Caroline Kepnes, sta diventando una saga. Venerdì 15 ottobre uscirà infatti la nuova stagione, la terza. Joe Goldberg, lo stalker più famoso, ha messo su, nel mentre, famiglia con l’amata Love, ma questo non lo tratterà almeno da quanto detto anche dai creatori dei nuovi episodi. La showrunner Sera Gamble in questi mesi ha spiegato e ribadito più volte come questa sarà una stagione a dir poco “folle”. Nel cast, i due interpreti principali, Penn Badgley (noto per il suo ruolo in Gossip Girl) e Victoria Pedretti. La serie ruota attorno a una apparente semplice domanda: “Cosa faresti per amore?“. Joe, farebbe davvero di tutto anche uccidere come successo nelle prime due stagioni. Joe e Love sono sposati, si sono trasferiti in ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 14 ottobre 2021) Intanto venerdì 15 ottobre uscirà il terzo capitolo “You” serie Netflix, tratta dai libri di Caroline Kepnes, sta diventando una saga. Venerdì 15 ottobre uscirà infatti la nuova, la terza. Joe Goldberg, lo stalker più famoso, ha messo su, nel mentre, famiglia con l’amata Love, ma questo non lo tratterà almeno da quanto dettodai creatori dei nuovi episodi. La showrunner Sera Gamble in questi mesi ha spiegato e ribadito più volte come questa sarà unaa dir poco “folle”. Nel cast, i due interpreti principali, Penn Badgley (noto per il suo ruolo in Gossip Girl) e Victoria Pedretti. La serie ruota attorno a una apparente semplice domanda: “Cosa faresti per amore?“. Joe, farebbe davvero di tuttouccidere come successo nelle prime due stagioni. Joe e Love sono sposati, si sono trasferiti in ...

Advertising

NetflixIT : Abbiamo seguito Joe e rubato una notizia per voi: You è stata rinnovata per la quarta stagione ?? - 361_magazine : #You, novità importanti per il futuro della serie #Netflix - Screenweek : La terza stagione di YOU arriverà su @NetflixIT il 15 ottobre, ma è già stato confermato che la serie tornerà sulla… - tfaddicted : RT @NetflixIT: Abbiamo seguito Joe e rubato una notizia per voi: You è stata rinnovata per la quarta stagione ?? - CinemApp_Cinema : Abbiamo seguito Joe e rubato una notizia per voi: You è stata rinnovata per la quarta stagione ?? -