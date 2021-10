World War 3 ha un pacchetto pre-order del valore di $ 5 milioni che è stato acquistato (Di giovedì 14 ottobre 2021) Lo studio di sviluppo The Farm 51 ha annunciato la vendita di sei diversi pacchetti che danno accesso alla closed beta di World War 3 a partire dal 25 novembre. Tra questi c'è un pacchetto del valore di 5 milioni di dollari (sì, avete letto bene) chiamato "President Pack". Ebbene, qualcuno ha speso questi 5 milioni di dollari diventando il possessore di questo pacchetto. Il principale punto di forza di questo pacchetto è il fatto di essere disponibile solo per un giocatore il che lo rende esclusivo. Ma cosa contiene questo President Pack? Molte cose a quanto pare. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 14 ottobre 2021) Lo studio di sviluppo The Farm 51 ha annunciato la vendita di sei diversi pacchetti che danno accesso alla closed beta diWar 3 a partire dal 25 novembre. Tra questi c'è undeldi 5di dollari (sì, avete letto bene) chiamato "President Pack". Ebbene, qualcuno ha speso questi 5di dollari diventando il possessore di questo. Il principale punto di forza di questoè il fatto di essere disponibile solo per un giocatore il che lo rende esclusivo. Ma cosa contiene questo President Pack? Molte cose a quanto pare. Leggi altro...

