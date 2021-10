Whirlpool | alta tensione al tavolo al Mise | il consorzio per rilevare il sito non c’è ancora Senza intesa domani scattano i licenziamenti

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Trattativa in salita alper trovare una soluzione per i 340 lavoratori delladi Napoli, nonostante Invitalia avesse fatto sapere che ci sono sette aziende interessate al rilancio del. Ierano stati per questo rinviati a15 ottobre e ora, alministeriale che si è riunito solo alle 19 dopo diverse riunioni ristrette con la viceministra Alessandra Todde, l’azienda per bocca dell’ad Luigi La Morgia chiede che la data sia rispettata: a quel punto sarebbe poi disponibile ad “accompagnare i lavoratori fino al 15 dicembre”. Ma il governo chiede più tempo per costruire il percorso: costituzione del, presentazione del piano industriale e definizione di una procedura che consenta il passaggio dei dipendenti. La partita è ...

Sono duecento lavoratori della Whirlpool di Napoli che manifestano a Roma e sono in presidio al Mise durante l'incontro in corso , a 24 ore dal termine della procedura di licenziamento. 'Sarà ...
È scattato il conto alla rovescia. Per questo, i lavoratori della Whirlpool tornano in piazza. In presidio al Mise, il ministero dello sviluppo economico, durante la riunione in programma oggi ...