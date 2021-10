Watford, Ranieri promette: «Potrei allenare fino a 80 anni» (Di giovedì 14 ottobre 2021) Claudio Ranieri non pensa minimamente alla pensione e a due giorni dall’esordio sulla panchina del Watford scherza sulla sua età Claudio Ranieri sabato esordirà sulla panchina del Watford nel difficile match contro il Liverpool. In conferenza stampa, intanto, l’ex tecnico della Sampdoria scherza sul suo pensionamento . 80 anni – «Senza calcio mi annoio. Amo il calcio, amo la vita, perché non continuare? allenare fino a 80, perché no? Essere l’allenatore più vecchio d’Inghilterra, magari col bastone. Ciò che conta è il cervello e il cervello è ancora giovane. Ci metto tutta l’energia, lo spirito e sono felice. Il presidente mi conosce molto, molto bene». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Claudionon pensa minimamente alla pensione e a due giorni dall’esordio sulla panchina delscherza sulla sua età Claudiosabato esordirà sulla panchina delnel difficile match contro il Liverpool. In conferenza stampa, intanto, l’ex tecnico della Sampdoria scherza sul suo pensionamento . 80– «Senza calcio mi annoio. Amo il calcio, amo la vita, perché non continuare?a 80, perché no? Essere l’allenatore più vecchio d’Inghilterra, magari col bastone. Ciò che conta è il cervello e il cervello è ancora giovane. Ci metto tutta l’energia, lo spirito e sono felice. Il presidente mi conosce molto, molto bene». L'articolo proviene da Calcio News 24.

