Watford, Ranieri: “Potrei allenare fino a 80 anni. Il mio cervello è ancora giovane” (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Amo il calcio e la vita, perché non continuare? allenare fino a 80 anni, perché no? Potrei diventare l’allenatore più vecchio d’Inghilterra, magari andrò in panchina col bastone. Ciò che conta è il cervello, e il cervello è ancora giovane“. Così Claudio Ranieri, che, prossimo ai 70 anni (li compirà il 20 ottobre), si prepara all’esordio sulla panchina del Watford. Un ritorno in Premier League, per il tecnico romano, dopo la conquista dello storico scudetto con il Leicester. Sabato 16 ottobre, alle ore 13:30, la sfida contro il Liverpool al Vicarage Road. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Amo il calcio e la vita, perché non continuare?a 80, perché no?diventare l’allenatore più vecchio d’Inghilterra, magari andrò in panchina col bastone. Ciò che conta è il, e il“. Così Claudio, che, prossimo ai 70(li compirà il 20 ottobre), si prepara all’esordio sulla panchina del. Un ritorno in Premier League, per il tecnico romano, dopo la conquista dello storico scudetto con il Leicester. Sabato 16 ottobre, alle ore 13:30, la sfida contro il Liverpool al Vicarage Road. SportFace.

