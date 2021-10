Watford-Liverpool (16 ottobre, ore 13:30): formazioni, quote, pronostici. Ranieri contro Klopp (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nonostante il solo punto raggranellato prima della sosta per le nazionali, e con un calendario non impossibile, il Watford può essere contento dei suoi sette punti, che per ora gli danno 4 punti di margine sulla terzultima. Tuttavia, qualcosa non è piaciuto alla famiglia Pozzo che ha licenziato Xisco Munoz per prendere Claudio Ranieri. Il InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nonostante il solo punto raggranellato prima della sosta per le nazionali, e con un calendario non impossibile, ilpuò essere contento dei suoi sette punti, che per ora gli danno 4 punti di margine sulla terzultima. Tuttavia, qualcosa non è piaciuto alla famiglia Pozzo che ha licenziato Xisco Munoz per prendere Claudio. Il InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

notiziasportiva : #PremierLeague, si torna in azione con l'anticipo tra #Watford e #Liverpool. - zazoomblog : Watford vs Liverpool: pronostico e possibili formazioni - #Watford #Liverpool: #pronostico - sowmyasofia : Watford vs Liverpool: pronostico e possibili formazioni - periodicodaily : Watford vs Liverpool: pronostico e possibili formazioni #16ottobre #premierleague - DiegoASR86 : Sto già godendo pensando che sabato dalle 13.30 con Watford - Liverpool riparte finalmente un weekend di solo calci… -