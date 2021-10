Vulvodinia e sessualità | tutto quello che c’è da sapere su questa condizione invalidante

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 ottobre 2021) La vulva è uno degli organi più emotivamente significativi del corpo femminile. È ricchissima di terminazioni sensitive, il che spiega sia l’intensità del piacere di cui può essere fonte in ambito erotico sia l’intensità del dolore in caso di lesioni, traumi e patologie vulvari e genitali. Negli ultimi anni, l’attenzione dei ginecologi si sta rivolgendo a tutte le forme di dolore vulvare, acuto e cronico, oltreché neuropatico, dall’infanzia alla post-menopausa. Inoltre il dolore vulvare è stato recentemente oggetto anche di attenzione pubblica dopo la rivelazione fatta da Giorgia Soleri, nota modella e fidanzata del cantante dei Maneskin, la quale ha dichiarato di soffrire da tempo di. L’International Society for the Study of Vulvar Desease insieme all’International Society for the Study of Women’s Sexual Health e l’International Pelvic Pain Society nel ...