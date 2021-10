Voto anticipato a ottobre... grazie a Mario Draghi: la voce che terremota le sacre stanze, impensabile ribaltone (Di giovedì 14 ottobre 2021) Forte dei risultati delle ultime elezioni, Enrico Letta punta su Mario Draghi. Il leader del Partito democratico non teme più il Voto e il modo più veloce per raggiungerlo è mandare il premier dritto dritto al Quirinale. Questo il piano "A" del neo parlamentare, convinto di aver messo all'angolo il centrodestra. Letta ha anche già individuato la data delle urne: ottobre 2022. Giusto in tempo, riferisce Marco Antonellis su Italia Oggi - per rassicurare senatori e deputati che non perderebbero lo scatto pensionistico della legislatura. Al contempo il leader dem potrebbe ridimensionare gli ex renziani, occupandosi agevolmente delle liste del suo partito. Un piano non esente da difficoltà, il suo. Per Antonellis l'idea di un bis al Colle da parte di Sergio Mattarella non è da escludersi. Mai dire mai quando si ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Forte dei risultati delle ultime elezioni, Enrico Letta punta su. Il leader del Partito democratico non teme più ile il modo più veloce per raggiungerlo è mandare il premier dritto dritto al Quirinale. Questo il piano "A" del neo parlamentare, convinto di aver messo all'angolo il centrodestra. Letta ha anche già individuato la data delle urne:2022. Giusto in tempo, riferisce Marco Antonellis su Italia Oggi - per rassicurare senatori e deputati che non perderebbero lo scatto pensionistico della legislatura. Al contempo il leader dem potrebbe ridimensionare gli ex renziani, occupandosi agevolmente delle liste del suo partito. Un piano non esente da difficoltà, il suo. Per Antonellis l'idea di un bis al Colle da parte di Sergio Mattarella non è da escludersi. Mai dire mai quando si ...

