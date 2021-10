Voto ai 18enni per eleggere il Senato, scaduto il termine per il referendum. Ministro D’Inca: “Estensione è realtà” (Di giovedì 14 ottobre 2021) “L’Estensione del Voto ai 18enni anche per le elezioni dei rappresentanti del Senato è una realtà. Ieri, 13 ottobre 2021, è scaduto il termine per la presentazione delle firme per un eventuale referendum confermativo che non sarà necessario indire”. Lo dice il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook. “Si tratta di una misura rivoluzionaria e che esprime fiducia nei vostri confronti per essere stati capaci di portare avanti le vostre battaglie per un mondo migliore – aggiunge -. Battaglie che, giorno dopo giorno si concretizzano, come l’approvazione di ieri alla Camera del testo che prevede l’introduzione della tutela ambientale in Costituzione, un provvedimento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) “L’delaianche per le elezioni dei rappresentanti delè una. Ieri, 13 ottobre 2021, èilper la presentazione delle firme per un eventualeconfermativo che non sarà necessario indire”. Lo dice ilper i rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook. “Si tratta di una misura rivoluzionaria e che esprime fiducia nei vostri confronti per essere stati capaci di portare avanti le vostre battaglie per un mondo migliore – aggiunge -. Battaglie che, giorno dopo giorno si concretizzano, come l’approvazione di ieri alla Camera del testo che prevede l’introduzione della tutela ambientale in Costituzione, un provvedimento ...

Ultime Notizie dalla rete : Voto 18enni Riforme: D'Incà, voto 18enni per Senato è realtà "L'estensione del voto ai 18enni anche per le elezioni dei rappresentanti del Senato è una realtà. Ieri, 13 ottobre 2021, è scaduto il termine per la presentazione delle firme per un eventuale referendum confermativo ...

Riforme: Pd, 'scaduto termine referendum per voto 18enni al Senato, a breve in gazzetta' Roma, 14 ott. "Nella giornata di ieri è scaduto il termine di tre mesi dalla pubblicazione notiziale in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 13 luglio, per chiedere ...

Riforme: D'Incà, voto 18enni per Senato è realtà "L'estensione del voto ai 18enni anche per le elezioni dei rappresentanti del Senato è una realtà. Ieri, 13 ottobre 2021, è scaduto il termine per la presentazione delle firme per un eventuale referen ...

