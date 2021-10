Vogliamo agire per il clima? Lasciamo aumentare il prezzo dell’energia (Di giovedì 14 ottobre 2021) Se il governo è sincero quando dice di voler ridurre i cambiamenti climatici non deve sovvenzionare una riduzione del prezzo dell’energia per le famiglie e le organizzazioni pubbliche e private. La transizione energetica richiede un aumento della consapevolezza e cambiamenti dei consumi. A parole sono tutti finalmente d’accordo: dobbiamo impegnarci per un mondo più sostenibile. In pratica però non stiamo facendo abbastanza. Sono stati fatti degli errori nel passato che dobbiamo correggere ed evitare di ripetere. Rimediare agli errori ha un costo: cambiare sistemi produttivi e abitudini richiede uno sforzo. Non dobbiamo nascondere queste difficoltà, al contrario dobbiamo far capire che è richiesto l’impegno di tutti per riuscire a ridurre le attività che rovinano l’ambiente e gli sprechi di risorse non rinnovabili. La decisione del ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 14 ottobre 2021) Se il governo è sincero quando dice di voler ridurre i cambiamentitici non deve sovvenzionare una riduzione delper le famiglie e le organizzazioni pubbliche e private. La transizione energetica richiede un aumento della consapevolezza e cambiamenti dei consumi. A parole sono tutti finalmente d’accordo: dobbiamo impegnarci per un mondo più sostenibile. In pratica però non stiamo facendo abbastanza. Sono stati fatti degli errori nel passato che dobbiamo correggere ed evitare di ripetere. Rimediare agli errori ha un costo: cambiare sistemi produttivi e abitudini richiede uno sforzo. Non dobbiamo nascondere queste difficoltà, al contrario dobbiamo far capire che è richiesto l’impegno di tutti per riuscire a ridurre le attività che rovinano l’ambiente e gli sprechi di risorse non rinnovabili. La decisione del ...

Advertising

Ale_S000 : RT @LongoOlgaMaria_: Utilizzare la pandemia per una dittatura sanitaria e pseudo moralista é cosa non tollerabile e non si tratta solo di #… - LongoOlgaMaria_ : Utilizzare la pandemia per una dittatura sanitaria e pseudo moralista é cosa non tollerabile e non si tratta solo d… - FuddausS : @armyrosari @Storace @Marzia49148312 @sandraamurri1 @nonelarena Vogliamo parlare dei media? Stamattina dopo il pass… - MazzaliVanna : RT @SianiPaolo: Approvata dalla @Montecitorio la proposta di legge #costituzionale sulla tutela #ambientale. Si tratta di un passaggio stor… - pdcampania : RT @SianiPaolo: Approvata dalla @Montecitorio la proposta di legge #costituzionale sulla tutela #ambientale. Si tratta di un passaggio stor… -