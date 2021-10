Vodafone, nuova offerta imperdibile: cifre e costi d’attivazione (Di giovedì 14 ottobre 2021) Torna a sorprendere i propri utenti Vodafone con una nuova ed economica offerta. Andiamo a vedere il piano tariffario proposto dall’operatore. nuova offerta per l’operatore britannico (via Screenshot)Tornano le offerte di Vodafone che stavolta punta sui suoi vecchi clienti. L’operatore britannico infatti sta proponendo una nuova offerta mobile tramite una campagna promozionale tramite SMS. La promozione in questione è chiamata Vodafone Special 50 Digital Edition. Inoltre l’offerta appare più che vantaggiosa, visto che il costo mensile è di solamente 7 euro. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli riguardanti il nuovo piano tariffario. POTREBBE INTERESSARTI >>> Poste Italiane, come evitare ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 14 ottobre 2021) Torna a sorprendere i propri utenticon unaed economica. Andiamo a vedere il piano tariffario proposto dall’operatore.per l’operatore britannico (via Screenshot)Tornano le offerte diche stavolta punta sui suoi vecchi clienti. L’operatore britannico infatti sta proponendo unamobile tramite una campagna promozionale tramite SMS. La promozione in questione è chiamataSpecial 50 Digital Edition. Inoltre l’appare più che vantaggiosa, visto che il costo mensile è di solamente 7 euro. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli riguardanti il nuovo piano tariffario. POTREBBE INTERESSARTI >>> Poste Italiane, come evitare ...

Advertising

lapo_it : Epopea Vodafone, atto secondo: l'assurdo. Oggi chiamo il 190 e scopro che: 1. passando da 1.0 a 2.5 Gbps passerei d… - Engage_Magazine : .@VodafoneIT torna on air con Alessandro Cattelan: spot per la nuova offerta - mondomobileweb : Vodafone Fibra: spot TV per nuova promo con Smart TV, Nintendo Switch o Telecamera Smart - TelefoniaTech : Vodafone Fibra: spot TV per nuova promo con Smart TV, Nintendo Switch o Telecamera Smart - umbertonizzoli : Pessima esperienza. Dopo 2 ore al punto Vodafone dell'Ariosto a RE non si è risolto NIENTE Il telefono con scheda n… -