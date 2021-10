Vistoso cambio di rotta | tempo stabile ma occhio alle insidie

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 14 ottobre 2021) affondo di aria polare e venti di burrasca Dopo l’affondo di aria polare e venti di burrasca undiche sta segnando queste giornate, la situazione meteo diverrà via via più tranquilla fino a un decisodi scenario che si profila per l’inizio della prossima settimana.